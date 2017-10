Rive Gauche: 300 personnes mobilisées pour un plan d'urgence

Rédaction en ligne

Les sirènes vont hurler dans les rues du centre-ville de Charleroi ! D’après nos informations, un exercice plan d’urgence d’une très grande ampleur est programmé entre 20h et 2h du matin le 18 novembre prochain dans le centre commercial Rive Gauche. Des dizaines de véhicules de secours et près de 300 personnes seraient mobilisées ! Le but est de permettre une meilleure coordination entre les services de secours et d’intervention.