Bloqués durant 9 heures à l'aéroport de Faro à cause d'un retard de Ryanair !

Olivier Brogneaux et sa compagne ne décolèrent pas contre la compagnie irlandaise Ryanair. Dimanche, ils sont restés bloqués durant près de 10 heures à l’aéroport de Faro. Leur avion, en provenance de Charleroi, a apparemment connu un problème opérationnel une fois sur le tarmac portugais.

Le couple carolo était au Portugal depuis mardi pour affaires. « Je suis en train de lancer une société immobilière là-bas. Ce déplacement était destiné à me permettre de m’informer sur la fiscalité locale et me conformer aux procédures administratives du pays », précise Olivier Brogneaux.

> Dimanche, Olivier Brogneaux et sa compagne s’étaient levés à l’aube pour rejoindre l’aéroport de Faro.

> Mais l’histoire s’est mal emmanchée d’emblée.