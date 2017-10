Il se fait la malle sous le nez de l'aumônier de la prison: le détenu de Saint-Hubert gâche le droit qu'on lui accorde

L’histoire fait le buzz. Un détenu carolo incarcéré à la prison de Saint-Hubert devait se présenter vendredi devant le tribunal de la jeunesse à Charleroi. C’est l’aumônier de la prison qui a servi de taxi. Mais l’homme s’est fait la malle sans demander son reste. Du côté de la prison, on dément le fait qu’il y ait eu un manque d’effectifs. Le détenu bénéficiait en fait d’une permission de sortie accompagnée, ne nécessitant pas de mesures de surveillance particulières.

L’histoire peut prêter à sourire… Elle fait en tout cas le buzz sur notre site internet depuis ce week-end.

Romain, un détenu carolo, s’est évaporé dans la nature vendredi matin alors qu’il devait se rendre à une audience du tribunal de la jeunesse à Charleroi pour statuer sur le maintien ou non de son droit de garde pour un de ses enfants. Un droit qui lui a été accordé et qu’il a plus que probablement gâché… Découvrez pourquoi.