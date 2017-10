Gerpinnes: une célèbre enseigne de patisserie va ouvrir au Bultia

Une véritable institution en région bruxelloise et en Flandre va s’installer à Gerpinnes, dans le centre commercial du Bultia. L’ouverture nous a été annoncée en exclusivité par le responsable de la société.

Des tartes fraîches et artisanales, sucrées et salées, avec des produits de base non transformés. Présentée comme ça, la recette de la réussite paraît simple. Pourtant, depuis le début de cette histoire à succès... Découvrez l’intégralité de notre article dans notre édition numérique.

> L’identité de l’enseigne qui s’installe pour la première fois dans le Hainaut.

> La date exacte de l’ouverture du magasin.

> Le nombre impressionnant de tartes produites par semaine.