Bagarre mortelle à Charleroi: l'auteur placé sous mandat d'arrêt

Les faits se sont produits à la terrasse d’un café de la place Rucloux, samedi vers 10h00. Les deux hommes avait passé la soirée ensemble à faire la tournée des bars et se sont retrouvés dans cet établissement. Ivres, ils se sont disputés pour une raison futile relative à l’éducation de leurs enfants. Dans la bagarre, Fabian G., qui avait un verre de bière en main, l’a écrasé sur la gorge d’Etienne T. Le verre s’est brisé et a tranché la carotide de la victime qui s’est vidée de son sang en peu de temps.

Vu son état, Fabian G. n’a pu être entendu qu’en fin de journée et n’a comparu devant le juge d’instruction que ce dimanche matin. Il semble qu’il n’ait jamais voulu tuer son ami. Le magistrat de garde ne l’a d’ailleurs inculpé que de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non de meurtre. Placé sous mandat d’arrêt, Fabian G. a été écroué à la prison de Jamioulx. Il comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Charleroi.