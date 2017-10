Belga

Un homme armé a braqué le magasin Delhaize de Pont-à-Celles jeudi matin , avant son ouverture. Il a pris le personnel en otage et s’est fait remettre le contenu du coffre et des caisses, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Charleroi. On ne déplore pas de blessé.