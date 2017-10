Coupe d'Europe FIBA: vainqueur de Pardubice 88-66, Charleroi est la 4e équipe belge en phase de groupes

Facile vainqueur au match aller en Tchéquie (75-92), il y a huit jours, Charleroi a confirmé sa supériorité face à l’équipe de Pardubice lors de la joute retour du second tour de qualification de la Coupe d’Europe FIBA de basket. Mercredi soir au Spiroudôme, les joueurs de Brian Lynch ont gagné 88-66. Ils ont ainsi obtenu leur billet pour la phase de groupes de la compétition. Les Spirou, qui menaient 47-40 à la pause, ont remporté les quatre périodes (20-14, 27-26, 20-13 et 21-13).

Les arrières Jack Gibbs, auteur de 19 points (7/11 aux tirs) et de 3 assists, et Alexandre Libert qui a réussi 15 points et 5 rebonds ont été les Spirou les plus en vue.

Il y aura quatre clubs belges en Coupe d’Europe cette saison. Anvers et le Brussels avaient été éliminés la semaine dernière au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions et reversés en phases de groupe de la Coupe d’Europe. Ostende, le champion de Belgique, évolue lui en Ligue des champions.