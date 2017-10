Le skatepark carolo déménage à Couillet en mars 2018 (vidéo)

Figures acrobatiques en vue ! Les membres du Kangourou trial club ont déniché un nouveau terrain de jeu avec l’aide de l’échevin des Sports Philippe Van Cauwenberghe et de la Sambrienne. Ils sont en effet contraints de déménager du Skatepark West Station de Charleroi, dans les sous-terrains du Palais des Expos. Skate, BMX, trialbiking… les sports extrêmes s’implantent dans la région avec un projet sur le long terme, dans un bâtiment de la Sambrienne à l’angle de la rue des Fougères et de la rue des Hauchies à Couillet. Ouverture programmée en mars 2018 !

Les amateurs de glisse ont de quoi se réjouir ! Un nouvel espace va leur être dédié à quelques kilomètres à peine du centre-ville de Charleroi. Et plus précisément à Couillet, dans l’ancien garage de la Société wallonne des eaux (SWDE). L’ASBL Kangourou Trial Club se devait de trouver un nouvel espace avec l’arrivée à terme de leur bail de location dans les sous-terrains du Palais des Expos. Le skatepark West Station, qui a vu le jour en octobre 2015, fermera ses portes à la fin de l’année, en raison des projets de reconfiguration du Palais des Expositions. « Quel cadeau d’anniversaire d’avoir trouvé une solution dans un nouvel endroit », se réjouit Maxime Timellini de l’ASBL Kangourou Trial Club.

Lui-même passionné par le skate, l’échevin des Sports Philippe Van Cauwenberghe (PS) a soutenu activement les membres de cette association. « Ça me rappelle ma jeunesse, cela m’aurait plu d’avoir un tel espace. Ils ont dans ce bâtiment un grand volume avec une partie extérieure, des vestiaires et la possibilité de faire une cafétéria », souligne-t-il. De son côté, le président de la Sambrienne Hicham Imane se réjouit de la symbiose entre la Ville et sa structure. « Nous montrons une fois de plus notre capacité à travailler ensemble. Je me félicite que ce bâtiment puisse servir à une ASBL. Nous ne gérons pas que des briques, des dizaines d’ASBL gravitent autour de la Sambrienne. »

Une location pour une somme modique

Dès la fin de l’année, le déménagement des installations du skatepark West Station vers la future terre d’accueil des skaters et adeptes de la glisse urbaine débutera. L’ASBL va elle-même prendre en charge les rénovations du site qu’elle loue pour une somme modique. Objectif : une ouverture en mars 2018.