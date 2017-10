Action syndicale à Charleroi: la photo qui fait le buzz

« Ils ont même prévu à manger et à boire », « excellente prise de vue. Lapsus révélateur ou pas LOL », « le camion Jupiler est là tout va bien »… De nombreux commentaires ont été inscrits sur cette photo, postée ce matin par un photographe sur le Facebook de « Charleroi en photo ». Outre les soutiens ou non au mouvement de grève de la CGSP, on peut dire que la photo fait le buzz. Un bon timing qui fait ressortir quelques clichés liés aux grévistes, et ce, bien malgré eux.

Un cliché qui fait sourire tandis que la métropole est paralysée par le mouvement. Peu ou pas de bus circulent, les stations de métro sont fermées et très peu de trains circulent. L’administration communale est à l’arrêt et des piquets de grève se sont installés un peu partout.