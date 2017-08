Deux «bonnes soeurs» en cavale aux Etats-Unis après avoir attaqué une banque

Les images de vidéosurveillance diffusées par le FBI montrent deux femmes vêtues d’une longue robe de nonne, la tête couverte d’un grand voile noir sur une guimpe blanche, pistolet au poing.

Elles ont pénétré lundi à l’heure du déjeuner dans la petite agence bancaire de la Citizens Bank de Tannersville, une petite ville proche des montagnes des Poconos, à 130 km à l’ouest de New York, a indiqué le bureau régional du FBI.

#Wanted for attempted armed bank robbery today in #Tannersville PA: 2 H/F, ~5'-5'2"; wore nuns' habits/veils, had blk handgun. 215-418-4000 pic.twitter.com/Ujoxnjy3D2