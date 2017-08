Quatre ans de prison pour un Roumain de 32 ans ayant poussé au suicide un jeune nord-irlandais

Le prévenu, âgé de 32 ans, s’était fait passer pour une jeune femme et avait convaincu en 2015 sa jeune victime de lui transmettre via internet des photos et des vidéos intimes depuis le Royaume-Uni.

Il avait ensuite menacé d’envoyer ces images à des proches si l’adolescent, âgé de 17 ans, ne lui versait pas une forte somme. Le lycéen s’était alors suicidé d’une balle dans la tête, en Irlande du Nord.

Interpellé en octobre 2016 en Roumanie à l’issue d’une enquête conjointe des polices nord-irlandaise et roumaine, le prévenu a été reconnu coupable d’incitation à la «pornographie infantile» et de chantage. Le jugement est définitif, a-t-il été précisé.