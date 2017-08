Une explosion s’est produite aux alentours de 21h00 dans une maison située dans le centre de Bastogne. L’incident a fait neuf blessés selon un premier bilan avancé par Benoit Lutgen. Trois seraient dans un état grave avec un pronostic vital engagé selon le bourgmestre. Ils ont été transportés vers les sites spécialisés pour grands brûlés

Les opérations de recherche étaient toujours en cours en fin de soirée. Des chiens pisteurs sont arrivés sur les lieux du drame pour rechercher d’éventuelles victimes sous les décombres.

Selon les premières informations, l’explosion serait due à une fuite de gaz dans l’habitation. Le réseau public n’est pas à mettre en cause.

La commune et le CPAS de Bastogne se chargent actuellement d’accueillir les familles et de reloger les personnes qui ne pourront pas rentrer chez elles, indique la commune dans un communiqué.

Un numéro d’appel est à la disposition de la population : 061/26.26.26

Le fil de la soirée

Il est un peu plus de 21h00 lorsque police, pompiers et services de secours débarquent en nombre dans le centre de Bastogne. Quelques minutes plus tôt, une vive détonation a été entendue.

Une explosion due à une fuite de gaz s’est produite dans une maison située dans le centre de Bastogne. L’explosion se serait produite au sous-sol de l’habitation. Le souffle a fait exploser les vitres de cette dernière. L’explosion a occasionné des dégâts aux habitations voisines.

Le plan d’intervention provincial est rapidement déclenché par le bourgmestre de la ville, Benoit Lutgen. Les postes incendie de Bastogne, Houffalize et Neufchâteau sont mobilisés sur place avec des renforts venus d’Arlon et Érezée.