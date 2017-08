Les pompiers-plongeurs de la zone de secours Hainaut-Centre et la zone de police de Mariemont ont été dépêchés mardi soir à hauteur de Seneffe sur le canal Charleroi-Bruxelles, à la suite d’un accident de jet-ski. Après un peu plus d’une heure de recherches, la victime, un jeune homme âgé entre 20 et 25 ans, a été retrouvée et remontée à la surface par les plongeurs de la zone de secours.

Pour une raison inconnue, le pilote du jet-ski aurait percuté un bateau qui naviguait sur le canal. À la suite du choc, il a été éjecté de son engin et n’aurait pas pu remonter à la surface.

Une enquête est en cours en vue de déterminer les causes exactes de l’accident.