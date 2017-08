Toujours pas de trace de Maëlys (9 ans), disparue ce week-end lors d'un mariage: les enquêteurs craignent un enlèvement

Une fillette française de 9 ans, disparue dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un mariage dans le sud-est de la France, restait introuvable mardi et les enquêteurs craignent qu’elle ait été victime d’un enlèvement.

Après d’intenses et vaines recherches, «chaque heure qui passe accrédite la thèse criminelle», en opposition à «une thèse accidentelle ou à une fugue, ou à une disparition qui n’aurait pas pour origine un enlèvement», a déclaré mardi une source proche du dossier à l’AFP. «Plus le temps passe et plus il est probable qu’elle soit montée dans une voiture», a-t-elle ajouté.

La petite Maëlys de Araujo a été vue pour la dernière fois dimanche vers 1h00 GMT alors qu’elle assistait à un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, dans la région de Chambéry.

Des battues ont été organisées depuis dimanche autour de la salle des fêtes, située dans un «environnement fortement boisé avec une végétation très dense», selon le parquet. Des plongeurs ont également sondé la rivière Guiers, à proximité, et continuaient de l’inspecter mardi.