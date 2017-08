Roberto Martinez: «Eden Hazard se sent fort, et médicalement, il est bien»

Roberto Martinez ne compte pas faire tourner son effectif lors des deux rencontres des Diables Rouges, jeudi contre Gibraltar et dimanche en Grèce. «Il y a six points en jeu. Les trois points contre Gibraltar ont la même valeur que les trois points contre la Grèce. On ne va pas prendre le match contre Gibraltar à la légère et puis changer beaucoup de joueurs pour le match en Grèce», a expliqué Martinez.

«Le match contre Gibraltar nous dira beaucoup sur nous-mêmes», estime Roberto Martinez. «Dans ce genre de match, tu dois trouver ta propre motivation. Nous devons nous inspirer de ce que nous avons réalisé au match aller (0-6). Notre attitude était fantastique, nous avions marqué rapidement. C’est le niveau que nous devons atteindre. Gibraltar a plus d’expérience depuis ce match. Ils ont joué une très bonne rencontre face à Chypre, où ils ont manqué le partage de peu (1-2). Nous ne devons sous-estimer personne dans le football moderne.»

« Tout le monde est en bonne condition »

L’entraîneur a pu compter sur un effectif complet lors de l’entraînement organisé mardi matin à Tubize. «Fellaini (absent lundi, Ndlr) est arrivé et s’est entraîné, il n’y a pas eu de problème. C’est positif. Thomas Meunier a fait une bonne session. Concernant Jordan Lukaku, pour être sûr, nous avons fait un screening supplémentaire, et tout est positif. Je dirais que tout le monde est en bonne condition en vue de jeudi.»

La principale interrogation concerne la présence d’Eden Hazard contre Gibraltar. «Il a fait deux sessions à présent. Il n’y a pas eu de réactions après l’entraînement. Le département médical est très heureux. Mais nous devrons encore évaluer la situation demain afin de prendre la décision finale avant le match», a expliqué Martinez. «Il se sent fort, mais nous devons tenir en considération qu’il revient après une longue absence. Médicalement, il est bien. La rencontre contre Gibraltar nous donne une bonne opportunité de le jauger. Mais je ne suis pas en position de dire s’il peut prendre part aux deux rencontres. Nous devons procéder étape par étape. Et s’il joue 90 minutes contre Gibraltar, il ne pourra pas jouer contre la Grèce.»

« De Bruyne, un exemple »

Parmi les notes positives, la forme affichée par Kevin De Bruyne. «De Bruyne a un niveau de compétitivité incroyable. Lors des cinq dernières convocations, je l’ai vu progresser tout le temps. Il s’entraîne avec une mentalité de vainqueur. Kevin est un exemple. Sur le terrain, il joue avec bravoure, il joue en sachant qu’il peut faire la bonne passe, il peut toujours trouver la solution, il réagit plus vite que tout le monde. C’est une attitude que nous devons utiliser et qui doit se répandre dans le groupe.»