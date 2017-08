Un gros accident de la route s’est produit vers 13h sur l’autoroute E42/A27 entre Sart et Francorchamps, en direction de l’Allemagne, ce mardi en début d’après-midi. L’autoroute était momentanément fermée durant une demi-heure pour permettre l’atterrissage de l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne. Une camionnette est entrée en collision avec un poids lourd.

L’accident impliquait une voiture et un camion et s’est produit sur la bande de gauche. Un blessé a été désincarcéré par les pompiers et pris en charge par l’hélicoptère. Il a été emmené au CHU de Liège.

L’accident entraîne d’importants ralentissements, le trafic s’effectuant uniquement sur une bande de circulation.

L’hélicoptère de Bra (archive D.R.)