Rentrée scolaire: le nombre d'enfants victimes d'un accident sur le trajet de l'école en augmentation

Quelle que soit la gravité des blessures, le nombre de victimes n’a cessé d’augmenté entre 2014 et 2016. En moyenne, trois enfants sont blessés dans un accident de la route chaque jour d’école.

En 2014, il y a ainsi eu 585 enfants blessés (557 légèrement et 28 grièvement) sur le chemin de l’école, contre 589 victimes en 2015 (561 blessés légers, 27 grièvement et un tué) et 607 victimes en 2016 (568 blessés légers, 37 grièvement et 2 tués), détaille l’AWSR dans un communiqué.

Les enfants de 3 à 11 ans sont dans 6 cas sur 10 passagers de voiture au moment de l’accident. Les enfants de la tranche d’âge 12-17 ans sont pour leur part davantage impliqués en tant que piétons (38% des victimes). Ils sont par ailleurs 33% à être victimes d’un accident en tant qu’occupants de voiture et 23% comme usagers de deux roues (vélos, cyclomoteurs). Les transports en commun enregistrent de leur côté 5% des victimes de 12 à 17 ans.

L’AWSR constate par ailleurs que seul un enfant sur trois est transporté en toute sécurité en Belgique. À l’occasion de la rentrée scolaire, l’agence rappelle dès lors aux parents de veiller à bien attacher leur(s) enfant(s) et de bien respecter la limitation de 30 km/h aux abords des écoles.

Dans le cas où les enfants se rendent à pied à l’école, l’AWSR conseille notamment aux parents d’effectuer le trajet avec eux au préalable, afin de repérer les endroits à risque.

Pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur les bonnes pratiques pour un retour à l’école en toute sécurité, plusieurs brochures sont disponibles gratuitement sur le site du SPW Mobilité: http://mobilite.wallonie.be/news/nouveau--brochures-de-securite-routiere.