La chambre du conseil de Bruges a décidé mardi de prolonger d’un mois le mandat d’arrêt du jeune homme de 18 ans suspecté d’un délit de fuite après un accident survenu à Ostende la semaine dernière. Quatre personnes ont été blessées et le conducteur, un Wallon, a pu être interpellé vendredi à Mons.

Dans la nuit de lundi à mardi, quatre adolescentes originaires du Brabant flamand ont demandé un lift depuis le centre d’Ostende en direction de Westende. Les filles, âgées de 15 et 14 ans, ont finalement embarqué avec un automobiliste de 18 ans, Pierre B., originaire du Roeulx, et un jeune de 17 ans de La Louvière. Un peu plus tard, une amie du conducteur est encore montée dans la Peugeot 207 volée.

Deux passagères flamandes sont sorties de la voiture lorsqu’elles ont remarqué un contrôle de police installé dans la Alfons Pieterslaan.

Le chauffeur a pris la fuite atteignant des vitesses de 160 km/h avant de percuter un chantier sur la Nieuwpoortsesteenweg. Les quatre jeunes passagers ont été grièvement blessés et le conducteur est parvenu à prendre la fuite.

Le jeune homme a fini par être repéré par la police locale vendredi vers 16h30 à Mons. Il a une nouvelle fois tenté de prendre la fuite, mais n’est pas allé bien loin avec ses béquilles. Le jeune homme s’était inscrit sous une fausse identité dans un hôpital.

La défense a demandé sa remise en liberté sous conditions mais la chambre du conseil souhaite d’abord compléter l’enquête et remonter au vol de la voiture, commis à Valenciennes (nord de la France).

«Mon client réalise qu’il s’est comporté lâchement. Il était en panique et avait peur des conséquences. Il prend maintenant ses responsabilités et exprime des regrets» a avancé Me Dejaegher.