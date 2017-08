Pour ne pas avoir à utiliser des sacs payants, ils larguent leurs poubelles en France

Les maires des zones rurales longeant la frontière sont dépités. Les dépôts sauvages de sacs-poubelle sur leur territoire sont de plus en plus nombreux. Ils sont quasi tous le fait de Belges peu scrupuleux… et économes. Coup de sonde dans les communes françaises voisines de la Botte du Hainaut…

Le 4 janvier 2017, Claude Gary, maire de Baives, village limitrophe des entités de Chimay et de Momignies, circule sur une voie de son fief : la route de Bailièvre. Une route dénuée d’habitations, protégée des regards… Des deux côtés du chemin, sacs-poubelle, déchets en plastique et autres détritus se côtoient de façon imposante. Ils n’étaient pas là la veille. « J’ai fouillé et j’ai trouvé une facture Mobistar ». En France, il n’y a pas de « sacs payants ». Les Français utilisent des sacs banaux et paient une taxe annuelle qui ne tient pas compte des quantités jetées. Ceux-ci ne peuvent donc être que le fait de Belges.

> La rue est proche de la Belgique et ce n’est pas la première fois que des immondices s’y retrouvent.

> Un maire d’un autre village est dépité : des sacs-poubelle, il en récolte des masses dans ses fossés !

> Ce phénomène se développe dans toutes les communes françaises frontalières. Particulièrement dans des zones commerciales.