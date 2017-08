Fin des cours d'islam aux policiers bruxellois: ils avaient fait l'objet de diverses critiques

Dispensé depuis le mois de février, un module d’initiation à l’islam de 8 heures a été dispensé à des policiers bruxellois. Organisé par l’école régionale de police (Erip) et la nouvelle administration Bruxelles prévention sécurité (BPS), il avait fait l’objet de diverses critiques.

Récemment interpellé par le député Alain Destexhe (MR), le ministre-président bruxellois a annoncé que ces cours ne seraient plus dispensés. Le programme de cette formation abordait, de manière théorique, les notions de base sur : qu’est-ce que l’islam, un bref historique des migrations depuis 1960, un aperçu des différentes communautés musulmanes et leur composition. La différence entre culture et religion était également traitée.

> Soumise à une évaluation, le module pas convaincu.

> Cette formation avait suscité diverses critiques.