Dans une vidéo, il explique ce qui, depuis, fait débat sur le réseau social (en France, « Matthieu Delormeau » a été cet après-midi le sujet le plus commenté sur Twitter) : "Cela fait deux ans que je le faisais, certains m’ont beaucoup critiqué, certains me l’ont beaucoup reproché : est-ce que c’était une connerie ou pas ? Bref, on ne va pas pleurer sur le lait renversé… Mais aujourd’hui ma décision est prise et elle n’est pas facile à dire. Cette année, je ne ferai pas de couleur pour la rentrée de TPMP, 100% nature".