MTV Video Music Award: Kendrick Lamar remporte le prix MTV de la vidéo, Ed Sheeran sacré artiste de l'année

L’artiste originaire de Compton, au sud de Los Angeles, qui partait en tête des pronostics avec huit nominations, a triomphé dimanche avec six statuettes, dont également meilleure vidéo hip-hop et meilleure réalisation.

Ed Sheeran a quant à lui gagné la statuette d’artiste de l’année avec son tube ’Shape of you’. Fifth Harmony (featuring Gucci Mane) avec «Down» a reçu la récompense dans la catégorie pop. La meilleure collaboration a été décernée à Zayn et Taylor Swift pour leur titre «I Don’t Wanna Live Forever». Khalid a été sacré meilleur nouvel artiste lors de la cérémonie à Los Angeles.

La soirée des Video Music Awards avait démarré sur une tonalité politique. Après avoir été déposée sur scène en combinaison d’astronaute, la superstar Katy Perry, animatrice de la cérémonie, a brandi un journal titrant «Le monde est en feu». La chanteuse californienne est devenue ces dernières années l’une des célébrités les plus engagées à gauche. Après avoir été une ardente supportrice de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton, elle combat à présent la politique du président Donald Trump.

La remise des prix était aussi l’occasion pour la chanteuse pop Taylor Swift de dévoiler sa nouvelle vidéo pour le titre «Look what you made me do».

Le clip Cette chanson aux rythmes très ’dance’ sortie vendredi et déjà positionnée en haut des classements des meilleures ventes musicales s’ouvre dans un cimetière, et donne une image moins aspetisée de l’artiste de 27 ans. Elle semble régler ses comptes avec le rappeur Kanye West qui l’avait offensé l’an dernier avec une chanson où il se vantait de pouvoir l’attirer dans son lit parce qu’il avait rendu «cette salope célèbre». Une probable allusion à un célèbre incident aux VMA de 2009 où il avait interrompu la chanteuse sur scène pour dire qu’elle ne méritait pas son prix.