Militaires attaqués à Bruxelles: l'assaillant était en contact avec des islamistes

AFP et D.R.

Aaynle Haashi, ce belge d’origine somalienne qui a agressé des militaires sur le boulevard Émile Jacqmain à Bruxelles vendredi soir n’aurait peut-être pas agi sur un coup de folie comme on a pu le penser au lendemain de l’attaque. Ce Brugeois de 30 ans s’était précipité vers des militaires en patrouille armée d’un couteau et en criant « Allah Akbar ». Une arme factice et deux corans ont également été retrouvés sur lui.

Pourtant rien ne pouvait laisser penser qu’Aaynlee était radicalisé. « Il n’était pas connu pour des faits de terrorisme, mais bien pour un fait de coups et blessures en février 2017 », a rapidement précisé le parquet fédéral. Ses voisins le décrivent comme quelqu’un de souriant, sans histoire qui fait attention à la mode. Cependant des parts sombres de la vie du terroriste présumé émergent petit à petit.

>Mais Aaynle a également eu des contacts avec une filière somalienne.

