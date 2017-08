La Gantoise – Anderlecht: Sels sauvé par son poteau, les Mauves se réveillent (direct, 0-0)

La pression monte à Anderlecht. Avec un bilan de quatre points en quatre rencontres, les Mauves sont déjà à 11 points des deux leaders, à savoir le SC Charleroi et le FC Bruges. Du côté de La Gantoise, le bilan n’est pas plus reluisant (1 sur 12). Dans ces conditions, l’expression « défaite interdite » est plus que jamais d’actualité.

Du côté anderlechtois, Dendoncker ne figurait pas sur la feuille de match. De quoi envisager un départ à Monaco ? L’interrogation reste de mise… Côté sportif, le début de match était marqué par une tentative gantoise repoussée par le poteau de Sels.

Il fallait réellement attendre l’heure de jeu pour voir les visiteurs aller de l’avant. Mais le gardien de but adverse était attentif.