Un accident s’est produit ce samedi soir vers 20h sur la chaussée de Waremme à Wanze. Un Villersois de 29 ans a perdu le contrôle de sa Renault Clio et s’est encastré dans un mur d’enceinte après avoir percuté un poteau. Ses jours ne sont pas en danger.

Le conducteur venait de Huy et se dirigeait vers Villers-le Bouillet lorsque l’accident s’est produit. Heureusement, ce Villersois était seul en cause dans l’accident et toujours conscient lorsqu’il a été transporté au CHRH.

Sa voiture fortement endommagée et qui entravait complètement la chaussée, a été retirée par le dépanneur DSA.

Le centre Perex a également été prévenu de l’incident.