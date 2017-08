Pro League: Charleroi reste invaincu en arrachant la victoire face à Zulte (3-2)

Le Sporting Charleroi recevait Zulte Waregem dans le cadre de la cinquième journée de Pro League. Avec quatre victoires en autant de matches cette saison, les hommes de Felice Mazzù espéraient récolter 15 points sur 15. Zulte Waregem, victorieux du Standard lors de quatrième journée (0-4), voulait profiter de cette spirale positive. Les deux équipes mettaient beaucoup de rythme dès le début de la rencontre. Les Zèbres montraient qu’ils en voulaient face à Zulte. Lukebakio allait chercher Pollet en profondeur pour la première occasion carolo. Malheureusement, la volée de Pollet passait bien à côté du but. Malgré une belle phase de jeu carolo et un petit solo de Lukebakio, les deux équipes ne se procuraient toujours pas d’occasions franches après un quart d’heure de jeu. L’arbitre signalait une faute sur Rezaei mais le coup-franc de Lukebakio ne donnait rien. Dessoleil réclamait une faute dans le rectangle mais rien n’était accordé. A la demi-heure de jeu, Charleroi s’offrait un premier tir cadré grâce à une tête de Rezaei mais sans danger pour Bostyn. A quelques minutes de la mi-temps, Baby offrait un festival technique aux supporters carolos et servait Pollet dans le rectangle. L’attaquant des Zèbres manquait de peu sa frappe. Peu avant l’entrée dans le temps additionnel de la première mi-temps, De Pauw centrait pour Olayinka qui devançait Penneteau et ouvrait le score pour Zulte Waregem (44e, 0-1). Un but marqué par les visiteurs contre le cours du jeu.

A l’heure de jeu, le Essevee avait la deuxième mi-temps en main et jouait sur les contres pour se créer des occasions. De son côté, le Sporting ne trouvait pas la faille dans la défense de Zulte. En moins de dix minutes, Mazzù effectuait ses trois changements : Bedia pour Pollet, Benavente pour Lukebakio et Saglik pour Ilaimaharitra. Les changements carolos payaient puisque Rezaei remettait les deux équipes à égalité après une superbe action de Benavente (75e, 1-1). A dix minutes du terme, Zulte forçait toujours dans le camp des Zèbres. Iseka trouvait le poteau d’un tir croisé mais Marinos, sur sa lancée, renvoyait la balle au fond des filets (83e, 1-2). Peu avant le temps additionnel de la seconde mi-temps, Baby, seul dans le rectangle, égalisait pour Charleroi et relançait le match (89e, 2-2). Alors que tout semblait mener à un partage, Rezaei surgissait au premier poteau après une sortie approximative de Bostyn et donnait un avantage décisif aux Zèbres.

Charleroi, toujours invaincu, engrangait 15 points sur 15 et pointait provisoirement à la première place du classement.

Les compositions

Charleroi : Penneteau, Nurio, Dessoleil, Martos, Marinos, Diandy, Ilaimaharitra, Baby, Lukebakio, Pollet, Rezaei

Zulte-Waregem : Bostyn, De fauw, Heylen, Derijck, Hamalainen, De Sart, Doumbia, De Pauw, Coopman, Kaya, Olayinka