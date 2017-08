Ouragan Harvey: le puissant ouragan Harvey touche terre sur la côte du Texas

Harvey a atteint les Etats-Unis en tant qu’ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, accompagné de vents d’environ 210 km/h, selon le National Hurricane Center. Il annonce des «inondations catastrophiques», selon un tweet de ce centre national des ouragans.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi l’état de catastrophe naturelle à la demande du gouverneur du Texas. « A la demande du gouverneur du Texas, j’ai signé la déclaration de catastrophe naturelle, qui libère toute la puissance de l’aide du gouvernement » fédéral, a annoncé M. Trump dans un tweet.Harvey n’a cessé de se renforcer pendant son approche de la côte sud des Etats-Unis et il touchera terre dans les heures qui viennent avec toute la violence d’un ouragan de catégorie 4 -sur une échelle qui en compte 5-, avec des vents de 215 km/h.

Mais ce sont surtout les précipitations et les inondations catastrophiques que craignent les autorités. Harvey devrait entraîner des précipitations pouvant atteindre près de 1,20 mètre dans certains endroits et provoquer une hausse du niveau de la mer de plus de 4 mètres dans certaines zones, selon les services météorologiques.

La menace qu’Harvey représente est inédite depuis l’ouragan Katrina (plus de 1.800 morts) en 2005, s’inquiètent les observateurs et les autorités, qui ont tenté de convaincre les citoyens d’évacuer les lieux menacés. De larges zones du sud du Texas pourraient être inhabitables pour des semaines voire des mois après son passage, a souligné le service météorologique national à Houston, rapporte CNN. Au total, 1,5 millions de personnes sont concernées pour le moment par une alerte ouragan, tandis que 16 millions sont sous le coup d’un avertissement pour tempête tropicale.

«Aussi loin que je me souvienne, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque chose de ce genre» auparavant, a commenté pour l’AFP Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’université de Miami. «Je ne me souviens pas d’un ouragan majeur qui fait du surplace et reste coincé, c’est une combinaison qui est très inquiétante». Harvey ne devrait en effet pas s’enfoncer très profondément dans les terres, et ravager particulièrement la côte et menacer ses raffineries de pétrole.