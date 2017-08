L’homme, qui aurait 26 ans, a arrêté sa voiture près d’une voiture de police devant le palais de Buckingham vers 20h35 (19h35 GMT), a indiqué la police dans un communiqué.

« Les policiers ont remarqué un grand couteau dans sa voiture et sont allés l’arrêter », selon le communiqué. « Au cours de l’opération d’interpellation, deux policiers ont été légèrement blessés au bras ». Les deux policiers, initialement soignés sur place, ont dû recevoir des soins dans un hôpital, indique le communiqué.

La police a déclaré qu’il était trop tôt pour dire s’il s’agissait d’une action terroriste. L’incident intervient dans un contexte où de nombreux attentats jihadistes ont été commis en Europe, dernièrement en Espagne avec les attaques en Catalogne.

À Bruxelles, deux heures avant l’incident de Londres, un homme a attaqué deux soldats avant d’être abattu. Son acte a été qualifié de « terroriste ». La Grande-Bretagne a elle-même été durement frappée par le terrorisme, avec trois attentats revendiqués par le groupe État islamique depuis le mois de mars.

En mars et en juin, à Londres, des assaillants ont utilisé un véhicule pour percuter des passants avant de les attaquer avec des couteaux. En mai, un homme s’est fait exploser avec une bombe artisanale à la sortie d’un concert à Manchester, faisant 22 morts.

Dans l’incident devant Buckingham Palace, l’agresseur a été arrêté pour coups et blessures. Lui-même légèrement blessé, il a été conduit dans un hôpital londonien pour y recevoir des soins. Il sera ensuite conduit dans un commissariat de police pour y être interrogé. « L’action rapide et courageuse des deux agents a permis que le suspect soit interpellé très rapidement », a déclaré un policier, Guy Collins.

« Aucun membre du public n’a été impliqué » dans l’incident et « il est trop tôt pour spéculer » sur la nature de l’incident », a-t-il ajouté. À Londres, certains ont affirmé sur les réseaux sociaux que l’assaillant était armé d’un sabre et des vidéos postées montraient de nombreuses voitures de police devant le palais, alors que les rues voisines étaient barrées.

« Coincé devant le palais de Buckingham par beaucoup de policiers en armes. Trafic bloqué », a écrit sur Twitter un témoin, Amir Jan Malik.

Being directed away from Buckingham Palace now as Police corden it off. No entry allowed in towards palace #buckinghampalace pic.twitter.com/dwlpRT3VJQ