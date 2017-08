Tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions: le sort d'Anderlecht se joue (déjà) ce soir!

Les barrages de la plus prestigieuse compétition européenne ont soigneusement suivi le storyboard d’un scénario attendu avec la qualification des grosses écuries (Naples, Séville, Liverpool) et des autres favoris (Celtic, Olympiacos et CSKA Moscou). La composition des pots agite dès lors une évidence sous le nez des Sportingmen : rejoindre les huitièmes de finale de la C1 sera (une nouvelle fois) très compliqué.

1. Une chance sur deux d’obtenir un « petit » leader venu du premier pot

Le nouveau règlement, qui limite maintenant l’accès au pot 1 aux clubs champions des huit meilleures compétitions nationales au ranking UEFA, permettra peut-être aux Bruxellois d’éviter une tête de série de renom. L’équipe de René Weiler a une chance sur deux d’hériter d’un « petit » leader de groupe : Benfica, le Shakhtar, Monaco et le Spartak, s’ils conservent un statut de favori sur le papier, paraissent néanmoins abordables.

2. Un pot 2 qui assure aux Mauves un adversaire de haut vol

Mais la nouvelle formule de cette C1 n’a pas que des bons côtés, elle contraint aussi Anderlecht à attendre le verdict du pot 2 avec des craintes avérées. Barcelone, le PSG, l’Atlético et les deux clubs de Manchester font office d’épouvantails tandis que le passé historique de Dormtund, Séville et Porto parlent aisément pour eux.

3. Pas de retrouvailles avec Hasi, Gillet, Odjidja, Carcela et Marin

Placés dans le pot 3, les Mauves n’auront pas l’opportunité d’hériter de l’Olympiacos. Le club grec, coaché par Besnik Hasi et qui s’est qualifié grâce aux fulgurances de sa colonie d’anciens de la maison bruxelloise (Gillet, Odjidja et Marin) et de Carcela (ex-Standard) contre Rijeka, se trouve lui aussi dans ce troisième chapeau.

4. Dans le pot 4, rien de vraiment insurmontable en vue de la 3e place…

L’objectif premier à Saint-Guidon sera (sans doute) d’assurer une qualification pour les 16 es de finale de la Ligue Europa à travers la 3 e place de la poule. Ce qui ne devrait pas être un défi trop délicat à relever puisque le pot 4 ne réserve pas de gros clients aux champions de Belgique en titre. Le Celtic et l’étonnant RB Leipzig sont sans doute les mieux armés de ce 4 e et dernier réceptacle.

La répartition des pots

Pot 1:

Real Madrid (ESP/tenant du titre) - Bayern Munich (GER) - Juventus (ITA) - Benfica (POR) - Chelsea (ENG) - Shakhtar Donetsk (UKR) - Monaco (FRA) - Spartak Moscou (RUS)

Pot 2:

FC Barcelone (ESP) - Atletico Madrid (ESP) - Paris SG (FRA) - Borussia Dortmund (GER) - Séville (ESP) - Manchester City (ENG) - FC Porto (POR) - Manchester United (ENG)

Pot 3:

Anderlecht (BEL) - FC Bâle (SUI) - Besiktas (TUR) - Naples (ITA) - Olympiakos (GRE) - AS Rome (ITA) - Tottenham (ENG) - Liverpool (ENG)

Pot 4:

Celtic Glasgow (SCO) - Maribor (SLO) - Feyenoord (NED) - RB Leipzig (GER) - Apoel Nicosie (CYP) - Qarabag FK (AZE) - Sporting Portugal (POR) -CSKA Moscou (RUS)