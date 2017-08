Rédaction en ligne

Durant la nuit de lundi à mardi, Pierre B. a causé un accident après avoir forcé un barrage policier à Ostende. Le jeune homme, qui vit désormais à Mons, a vécu son enfance et son adolescence au Rœulx, où il était craint. Il est toujours en fuite et serait même armé et jugé dangereux par les forces de l’ordre.