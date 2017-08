Crash à 160 km/h à Ostende, après une «virée entre potes» qui a mal tourné: «Ma fille est une miraculée»

« Ma fille est une miraculée ». Voilà les mots de Magali Scattola, la maman de Lara Blanchez, la Jemappienne de 17 ans, victime d’un violent accident de voiture à Ostende dans la nuit de lundi à mardi. L’adolescente était partie à la mer avec des amis à bord d’une Peugeot 207. Sur le chemin, la petite bande a embarqué quatre auto-stoppeuses flamandes. Mais vers 2h du matin, le chauffeur, qui aurait consommé de la drogue et de l’alcool, s’est fait contrôler par la police. Deux auto-stoppeuses sont alors sorties de la voiture. C’est à ce moment-là que le conducteur a remis le moteur en marche et a démarré avec ses portières ouvertes. Un motard de la police s’est lancé à sa poursuite. Le chauffard roulait très vite et a atteint les 160 km/h. Il a cependant perdu le contrôle de son véhicule. L’accident a été très violent.

> Le témoignage de la maman de Lara Blanchez est découvrir dans votre édition digitale.