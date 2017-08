Jérémy Perbet a été proposé à l'Antwerp

À son arrivée, l’entraîneur brugeois avait pourtant affirmé avoir « vraiment insisté pour attirer Perbet » mais, 50 jours plus tard, la donne a changé : Vossen continue à marquer (sur penalty…), Dennis a littéralement explosé et occupe désormais un rôle plus axial, Diaby n’est plus blessé et a retrouvé son allant tandis que Wesley semble être une solution de rechange et d’avenir plus qu’intéressante. Dans ce contexte, Perbet, qui avait livré une prestation catastrophique contre Basaksehir en C1 et n’a plus joué la moindre minute depuis lors, a tellement rétrogradé dans la hiérarchie des joueurs offensifs brugeois qu’il n’entre même plus en ligne de compte pour une place dans le noyau les jours de match. Obligé de ronger son frein en tribune en championnat, il n’était pas du voyage à Athènes, ce mercredi. Il a donc été proposé à l’Antwerp, où un attaquant efficace tout de suite est encore rapidement recherché mais il ne semble pas y faire figure de priorité. Waasland/Beveren, qui a perdu Zinho Gano (Ostende), pourrait être intéressé par ce joueur que l’on sait revanchard. Le cas échéant, certaines pistes à l’étranger pourraient également être réactivées.