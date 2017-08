Philippeville: le pervers de Facebook reste détenu

Il utilisait ce dernier en créant de faux profils dans le but d’approcher des mineurs et de leur donner des rendez-vous. Lors d’une perquisition, la police a découvert à son domicile des photos et des vidéos à caractère pédopornographique.

La chambre du conseil de Namur-Dinant vient de confirmer son mandat d’arrêt ce mardi. Le Philippevillain devrait donc prochainement répondre de ses possessions douteuses devant la justice.