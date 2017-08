Philippeville: Mombel inculpé de tentative d'assassinat

Le 21 juillet, Daniel Mombel, l’ex-mari de Martine Rouard, a pénétré dans l’habitation de cette dernière à Franchimont (Philippeville) armé d’un couteau de chasse. Il s’est jeté sur elle et l’a poignardée à trois reprises à proximité du cœur. Son mandat pour tentative d’assassinat a été confirmé ce mardi. Il reste en prison.

Il est 13h, le vendredi 21/07, et Martine Rouard, 62 ans, est à son domicile de la rue des Tanneurs à Franchimont. Elle aperçoit une berline grise s’arrêter devant chez elle et va ouvrir sa porte d’entrée.

Et là, c’est la stupeur. Son ex-mari, Daniel Mombel, 67 ans, lui fait face. Lui qui, sept mois auparavant, avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour coups et blessures et s’était vu interdire d’approcher son ex-femme.

Il a sur lui un couteau, « un couteau de chasse avec une lame d’au moins vingt-cinq centimètres, lisse d’un côté, avec des crans de l’autre », avait décrit Martine lors de notre rencontre au moment des faits.

Celle-ci lui ferme la porte à la face. « Je l’ai entendu crier « Tu peux appeler la police, je m’en fous, je vais te tuer » », se souvient-elle.

L’intention de Martine était alors de traverser sa maison et d’aller chercher, dans sa cuisine, un couteau pour se défendre. Elle n’en a pas eu le temps.

À toute vitesse, Daniel Mombel fracassait les carreaux surplombant la porte d’entrée, même chose avec un carreau de la cuisine, avant de pénétrer dans la véranda jouxtant la maison et de fracasser enfin le carreau de la porte latérale de la cuisine dans le but d’atteindre le verrou.

Martine sera touchée à trois reprises et blessée.

Le mandat d’arrêt de son ex pour tentative d’assassinat vient d’assassinat a été confirmé ce mardi par la chambre du conseil de Dinant-Namur.