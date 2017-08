Un véhicule fonce volontairement sur Louis (17ans) à Overijse

SPo

Louis, 17 ans, a eu la frayeur de sa vie lorsqu’un véhicule a foncé sur lui, son cousin Dylan et son ami Orelian, la nuit du 20 au 21 août vers 1h50 du matin à la Stationsplein à Overijse. Louis et Orelian ont été blessés. Le véhicule a pris la fuite et la police est à sa recherche. Une enquête est en cours.