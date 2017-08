Gordon Highland Clash: Daniel Van Buyten se lance dans la course d'obstacles

Une course d’obstacles à laquelle prendra part l’ancien Diable rouge. Starsmade et Crazy Run organisent le 16 septembre prochain, dans les Hautes Fagnes, la première édition du Gordon Highland Clash. Une course d’obstacles, de 8 ou 13 km, dont le thème principal est l’Écosse. Et au départ de ce parcours, on retrouvera un certain Daniel Van Buyten. L’ancien Diable rouge, et conseiller sportif du Standard, est l’un des ambassadeurs de cette course tout comme l’athlète Julien Watrin, 4 e aux relais 4x400m lors des derniers JO de Rio, et Stéphane Moris, joueur de basket en Division 1 à Willebroek. « J’ai toujours eu envie de participer à ce genre de courses. Malheureusement, je n’en ai jamais eu l’occasion. Maintenant que j’ai un peu plus de temps, j’avais décidé de m’amuser et de relever le défi avec ma famille et des amis », confiait Big Dan lors de la conférence de presse organisée à la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo.

1.000 participants

« Dimitri Starodouboff, qui est spécialisé dans la confection des obstacles (NDLR : il y en aura 18 pour les 8km et 23 pour les 13km), est un ancien coéquipier à moi. On jouait ensemble chez les jeunes. Cela me fait donc plaisir de pouvoir prendre part à cet événement. »

Tous les participants, près de 1000 guerriers et guerrières sont attendus, auront donc l’occasion de passer par la piste de ski alpin, où se trouvera d’ailleurs l’arrivée, mais aussi le Château de Reinhardstein et le Lac de Robertville. « C’est une belle occasion de mêler fête et sport, de se surpasser, de se fixer des objectifs. En tant qu’ancien sportif et compétiteur, j’aurais à cœur de franchir tous les obstacles », concluait-il.

Et si Daniel Van Buyten se prend au jeu du thème de la course, il est fort probable qu’il troque la tenue traditionnelle bavaroise, qu’il a souvent portée à l’époque où il évoluait au Bayern Munich, pour le kilt écossais. Une occasion à ne pas manquer, donc.