Plusieurs surprises dans la grille de rentrée de RTL-TVI : voici les nouveaux programmes de la chaîne (vidéo)

Voici les nouveautés de la rentrée sur RTL-TVI :

Steph fait le job

Stéphane Pauwels sera au cœur de cette émission du style ‘vis ma vie’. Il testera des métiers divers.

Mariés au premier regard

Une émission de télé réalité, sorte d’agence matrimoniale où les candidats se rencontreront... le jour de leur mariage.

Les Belges de Monaco

Jean-Michel Zecca partira à la rencontre des Belges qui ont décidé de s’installer sur le rocher.

Qui es-tu Laurent?

Une soirée spéciale consacrée au Prince Laurent et son histoire.

Les Belges, l’amour et le sexe

Julie Taton et le sexologue Pascal De Sutter parleront à nouveau des habitudes des Belges en matière de sexualité et de vie amoureuse.

La Nouvelle Star

Shy'M sera à la présentation pour une nouvelle saison du télé-crochet. Le jury sera composé de Coeur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé.

L’amour est dans le pré

Neuvième saison pour l’émission qui bat chaque année des records d’audience.

Top Chef et le Meilleur Pâtissier

Les émissions culinaires à succès reviennent pour une nouvelle saison.

Films et séries

Pour ses grandes premières, RTL-TVI annonce notamment les films Fast & Furious 7, Sicario, Le Transporteur : l’héritage, Iron Man 3, Seul sur Mars, Le pont des espions. Au niveau des séries, on verra le retour de Prison break et MacGyver, This is Us, Chicago Justice et les séries habituelles comme NCIS LA, Esprits criminels ou Bones.