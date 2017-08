Le tracteur volé à Fosses-la-Ville retrouvé à 50 km... en panne d'essence!

C’est une incroyable mobilisation sur les réseaux sociaux qui a permis à Pascal, cet agriculteur de Sart-Saint-Laurent de retrouver son tracteur. Ce lundi matin, des personnes sont venues le lui voler. Durant le week-end, la Fédération des Jeunes Agriculteurs de Fosses-la-Ville a accueilli un concours de meilleurs juges. « C’est un rassemblement de jeunes agriculteurs et mon tracteur était exposé », explique Pascal.

Alors que le tracteur était stationné derrière un hangar à la rue de la Marlagne à Sart-Saint-Laurent, des personnes sont arrivées et sont parties avec. « Comme si de rien n’était devant tout le monde. Certains ont cru que c’était un ouvrier à moi et donc n’ont pas fait plus attention. »

