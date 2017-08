Manchester City s'apprêterait à réaliser le transfert du siècle: 300 millions d'euros pour Lionel Messi!

En temps normal, cette rumeur ne nous aurait pas alertés. Mais depuis le départ de Neymar pour le PSG pour un montant de 222 millions d’euros, plus rien ne nous étonne. Selon Yahoo, Manchester City serait sur le point de payer la clause libératoire du contrat de Lionel Messi au FC Barcelone, soit 300 millions d’euros. Le propriétaire du club a annoncé il y a quelques jours que son club allait bientôt réaliser « le plus gros transfert de l’histoire ». Folie ? Ce lundi, l’Argentin s’est abonné aux comptes Twitter de Manchester City ainsi que ceux de Sergio Aguero et Nicolas Otamendi, ses compatriotes qui évoluent à l’Etihad Stadium. Un signe ?