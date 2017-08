But de Batshuayi contre son camp mais succès 1-2 de Chelsea à Tottenham (vidéo)

Chelsea a remporté le derby londonien disputé à Tottenham malgré un but contre son camp de Michy Batshuayi.

Chelsea s’est imposé 1-2 dans le derby londonien face à Tottenham lors de la deuxième jounée de Premier League dimanche.

Les Blues ont ouvert le score via Marcos Alonso d’un superbe coup franc brossé à l’entrée du grand rectangle (24e). Alors que Chelsea se dirigeait vers la victoire, Michy Batshuayi, monté au jeu à la 78e, prolongeait le coup franc d’Eriksen dans ses propres filets (82e). Marcos Alonso offrait néanmoins la victoire aux Blues en fin de match d’une frappe croisée (88e). Thibaut Courtois était titulaire dans le but de Chelsea. À Tottenham, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Moussa Dembele ont joué les 90 minutes.

Michy Batshuayi scores an OG! Tottenham tie with Chelsea! pic.twitter.com/JyukGHBfPw — José Villacreses (@j_villacreses) 20 août 2017

Plus tôt dans la journée, Huddersfield, sans Laurent Depoitre, a battu Newcastle 1-0 et poursuit son sans-faute. La deuxième journée se terminera lundi soir par le déplacement d’Everton à Manchester City.