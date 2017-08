L'Iran veut protéger l'accord nucléaire face aux Etats-Unis

«Le principal devoir de notre ministre des Affaires étrangères est de défendre l’accord nucléaire et d’empêcher les Etats-Unis de réussir» dans leur politique, a déclaré M. Rohani, en défendant le bilan du chef de la diplomatie Mohammad Javad Zarif.

«Celui qui défend l’accord nucléaire, il résiste face aux ennemis, face aux Etats-Unis, Israël et certains petits pays de la région qui perturbent» l’application de l’accord nucléaire, a-t-il ajouté.

M. Rohani avait indiqué la semaine dernière que l’Iran pourrait quitter l’accord nucléaire si les Etats-Unis continuaient leur politique de «sanctions et coercition».

Conclu en juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, l’accord nucléaire prévoit que l’Iran limite son programme nucléaire à des usages civils en échange de la levée progressive des sanctions internationales.

Mais l’administration américaine du président Donald Trump, hostile à cet accord conclu par son prédécesseur Barack Obama, a imposé une série de sanctions juridiques et financières à l’Iran, non liées aux activités nucléaires après le lancement d’une fusée.

L’Iran a affirmé que ces nouvelles sanctions ainsi que la loi votée par le Congrès américain violait l’accord nucléaire.

Si les Etats-Unis «veulent revenir à ces méthodes, assurément, dans un délai très court --non pas des semaines ou des mois, mais des jours ou des heures-- nous reviendrons à la situation (d’avant l’accord) et nous serons plus forts», avait averti M. Rohani.

Le Parlement doit voter ce dimanche la confiance aux ministres présentés par le président Rohani après plusieurs jours de débats.