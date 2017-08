Christiane, morte emballée dans sa cave à Verviers, ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs semaines: un SMS troublant reçu par ses amis le 9 août

La police, le labo de la PJ et le Parquet sont descendus ce vendredi en soirée rue du Paradis, à Verviers. Ils ont trouvé le corps sans vie de Christiane Darimont, une Verviétoise née en 1956. Celui-ci se trouvait dans la cave de son habitation, emballé dans des couvertures et des sacs plastique, et en état de décomposition avancée. Le dossier a été mis à l’instruction pour homicide.

« Elle devait venir arroser les plantes chez moi pendant mes vacances mais elle n’était pas venue, et quand j’essayais de la contacter, c’était tout de suite sa messagerie. C’était bizarre », raconte une voisine qui avait les clés de chez elle.

Partant en vacances le 2 août, les amis et voisins de Christiane comptaient sur elle pour venir arroser les plantes comme d’habitude. Mais, impossible de la joindre 8 jours avant leur départ. « On a finalement reçu un SMS le 9 août qui nous disait de ne pas nous inquiéter, qu’elle avait eu des problèmes de GSM et qu’elle partait en camping dans les Ardennes mais qu’elle passerait arroser les plantes plus tard », raconte l’amie. Mais ce SMS ne correspond pas à la manière d’écrire de Christiane. « Il y avait trop de points de suspension et sa formule finale ne lui ressemblait pas. Pour nous, ce n’est pas elle qui a envoyé ce SMS. »

