Contrairement à ce que nous vous annoncions en début d’après-midi, Julian Cadman n’aurait pas été retrouvé et la confusion règne autour de l’enfant. «Nous n’avons pas recherché un petit garçon disparu depuis l’attentat de Barcelone et nous n’en avons pas retrouvé non plus. Toutes les victimes et les blessés ont été localisés», a écrit la police catalane «Les Mossos d’Esquadra» sur son compte Twitter. Les journaux espagnols El País et El Mundo affirmaient pourtant samedi que la police leur avait confirmé que le garçon figurait depuis le début sur la liste des victimes et que le père de l’enfant était tenu informé.

L’association SOS Desaparecidos (SOS disparus) dit, elle, n’avoir été informé à aucun moment que le petit Julian avait bel et bien été retrouvé et nie avoir levé l’alerte concernant sa disparition.

La photo du petit Julian Cadman a rapidement fait le tour du monde sur les réseaux sociaux après que son grand-père avait lancé un appel depuis l’Australie, où Julian réside avec sa famille. Le petit garçon, qui possède la double nationalité britannique et australienne, est recherché depuis jeudi soir. Sa mère a été blessée au cours de l’attentat perpétré sur les Ramblas. Celle-ci se trouve toujours à l’hôpital. Elle est grièvement blessée mais son état est stable.

Le père du petit garçon, Andrew Cadman, devait quant à lui atterrir dans le courant de la soirée vendredi à Barcelone.

La Première ministre britannique, Theresa May, avait indiqué vendredi que des recherches se poursuivaient pour retrouver un ressortissant britannique possédant une double nationalité. Elle n’a toutefois pas cité de nom.

De son côté, la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, avait confirmé qu’un Australien était toujours porté disparu.