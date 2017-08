Cette source, qui n’a pas donné plus de détails, confirmait une information donnée par France 2 et France Info. Le signalement avait été effectué par Madrid en anticipant un possible passage du véhicule du côté français de la frontière.

Après les attaques qui ont fait au moins 14 morts et plus de 120 blessés à Barcelone et Cambrils, et qui ont été revendiquées par le groupe Etat islamique, un homme était toujours activement recherché samedi : Younès Abouyaaqoub, Marocain de 22 ans.

Une cellule d’une douzaine de personnes est, selon les enquêteurs, à l’origine des attentats les plus meurtriers en Espagne depuis 2004.

Quatre suspects sont toujours en garde à vue, cinq ont été tués et trois autres identifiés, dont Younès Abouyaaqoub.

Deux membres de la cellule pourraient avoir péri dans l’explosion d’une maison où ils auraient tenté de préparer des explosifs.

Si Madrid a estimé que le groupe a été «démantelé», le gouvernement catalan a préféré insister sur le «travail à accomplir» encore.