Alerte Child Focus: Liam (11) et Elise (13) Merckx ont disparu depuis vendredi soir à Duffel

Child Focus a lancé deux alertes ce samedi concernant les disparitions de Liam et Elise Merck, deux frères et soeurs de Duffel.

Liam mesure 1,55 mètres, a des yeux marron et de courts cheveux bruns. Elise (1m65) est également mince et a les cheveux blonds et les yeux bleus.

"Les enfants sont partis hier soir, sans doute chacun avec un vélo", déclare Dirk Depover (Child Focus ) à nos confrères du Nieuwsblad. "Il n'y a pas d'éléments inquiétants supplémentaires en ce moment, mais il est maintenant particulièrement important que les gens signalent s'ils aperçoivent les enfants. "