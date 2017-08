Rallye d'Allemagne: Thierry Neuville contraint à l'abandon sur casse mécanique

La 1ère et courte spéciale du Deutschland Rally, ce samedi matin, a été fatale à Thierry Neuville. Roue arrière gauche complètement désaxée, le pilote belge s’est arrêté. Sa Hyundai i20 ne repartira pas aujourd’hui. Un abandon qui risque d’avoir de très fâcheuses conséquences dans sa lutte contre Sébastien Ogier pour le titre mondial.

Le soleil revenu sur la Sarre ce samedi matin promettait une sacrée bagarre entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Hélas, elle n’a pas dépassé les 2,5 km du premier secteur chronométré. Dans cette courte spéciale, la Hyundai de notre compatriote s’est imobilisée avant l’arrivée.

« Nous étions dans une portion lente et Thierry a pris la corde d’un virage à gauche », racontait Nicolas Gilsoul, son copilote. « Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé. Nous avons juste senti une légère touchette sur le pont arrière. Sans doute avons-nous heurté quelque chose. Pour l’instant, nous ne comprenons pas... Comme si quelque chose s’était cassé sur la suspension. Je ne sais pas. Nous devons d’abord analyser.

Sans doute Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul repartiront en mode Rally2 ce dimanche pour tenter de conquérir les 5 points de la power stage. Mais l’abandon ce samedi matin risque cependant d’avoir de très lourdes conséquences. Si Sébastien Ogier poursuit sa course et grimpe sur le podium du rallye allemand, les nombreux points qu’il marquera vont constituer un handicap très difficile à surmonter par le Belge au cours des trois prochaines épreuves.

Le classement à l’issue de la 10e spéciale : 1. Tänak-Järveoja (Ford Fiesta) 1h33 :51,0 ; 2. Mikkelsen-Jaeger (Citroën C3) à 15,3 sec ; 3. Ogier-Ingrassia (Ford Fiesta) à 30,6 ; 4. Evans-Barritt (Ford Fiesta) à 1 :07,3 ; 5. Hänninen-Lindström (Toyota Yaris) à 1 :13,4