Après les nouveaux attentats terroristes en Europe, voici les 5 Belges à craindre: ils font partie des «Most Wanted» de la police fédérale

Les derniers chiffres de l’Ocam font état de 282 personnes présumées présentes en Syrie (dont une centaine de personnes seraient décédées), 121 « returnees » revenus en Belgique, 83 personnes qui ont tenté de se rendre dans les zones de combat, et 133 personnes qui sont des candidats potentiels à ce départ. Soit 619 noms au total. Mais parmi eux, certains sont plus à craindre et représentent une plus grande menace pour notre pays.

> Hicham Chaib

C’est l’un des plus à craindre, puisqu’il est devenu depuis son arrivée en Syrie l’un des barons de l’organisation terroriste. Hicham Chaib est originaire de Deurne en Flandre. Il était le bras droit de Fouad Belkacem dans Sharia4Belgium, avant l’arrestation de ses membres. Lui-même a été condamné par défaut dans le procès de l’organisation, à 15 ans de prison pour incitation à commettre des attentats terroristes. Parti en Syrie fin 2012 avec sa femme et son fils, Hicham Chaib a notamment posté des vidéos où il menace la Belgique, et dans lesquelles on le voit exécuter des prisonniers. Il est en effet l’un de ceux qui font appliquer la Charia dans les villes contrôlées par l’Etat islamique, et fait appliquer les châtiments.

