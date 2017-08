Mazzù avant Genk-Charleroi: «Je souhaite à Clinton Mata de jouer»

« Honnêtement, je ne sais pas s’il va jouer », avouait Felice Mazzù, hier. « Je lui souhaite, en tout cas. Quoi qu’il en soit, il a vécu avec nous pendant quelques années et il sera cette fois notre adversaire. Ça peut paraître bizarre mais on sait que, aujourd’hui, plus grand-chose ne l’est dans le football… »

Après le 9/9 initial des Carolos, c’est surtout la possibilité de poursuivre le sans-faute qui intéresse le coach hennuyer. « Je serais évidemment le plus heureux des hommes si on enchaînait un quatrième succès d’affilée mais l’objectif est avant tout de conserver cette solidarité et cette envie constatées lors des trois premières journées. »

Une date spéciale pour Mazzù

Et le coach carolo espère d’autant plus une nouvelle victoire que ce samedi 19 août sera une date un peu spéciale, lui qui avait signé sa première affiliation au Sporting il y a quarante ans jour pour jour. « Je m’en souviens : j’étais arrivé au stade Jonet avec des chaussures… de balle pelote ! Être coach ici 40 ans plus tard est spécial puisque ça a toujours été mon rêve. J’espère que cette date portera chance au club… »