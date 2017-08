La sélection de Charleroi à Genk: Hendrickx est bien dans le groupe

Felice Mazzù a dévoilé la liste des 20 joueurs qui seront du déplacement à la Luminus Arena, ce samedi pour affronter Genk (18h).

Aux soins toute la semaine, Hendrickx s’est entraîné ce vendredi normalement et fait partie du groupe. Tainmont fait, lui, toujours partie des joueurs non retenus. « Je dois rester cohérent dans mes idées. Tant que la période des transferts ne sera pas terminée et la situation clarifiée, je garderai cette philosophie. Après, s’il est toujours là, on verra. »

La sélection (20) : Penneteau, Mandanda, Baume, Marinos, Zajkov, Martos, Dessoleil, Celestine, Núrio, Boulenger, Diandy, Ilaimaharitra, Benavente, Saglik, Lukebakio, Fall, Baby, Pollet, Bedia, Rezaei.

Blessés : Willems (genou), Remacle (genou), Rodes (genou).

Choix : Tainmont, N’Ganga, Celestine.