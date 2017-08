Rance: un homme arrêté pour le viol de ses enfants de 8 et 9 ans et la détention de milliers d'images pédopornographiques

Belga

Un quadragénaire de Rance (Sivry-Rance) a été placé sous mandat d’arrêt, la semaine dernière, pour détention de milliers d’images pédopornographiques et le viol de ses enfants de 8 et 9 ans. Son ex-compagne a elle aussi été arrêtée : elle s’était photographiée nue en compagnie de l’une de ses filles et avait envoyé le cliché au premier suspect.